Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Московский музей современного искусства (ММОМА) отмечает 25-летний юбилей Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что с 2011 года в Москве открыто 13 новых музейных площадок.
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