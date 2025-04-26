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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нью-Джерси» одолел «Каролину» (3:2 2ОТ) и одержал 1-ю победу в серии (1-2). Гол во 2-м овертайме забил 21-летний защитник Немец

«Нью-Джерси» одолел «Каролину» (3:2 2ОТ) и одержал 1-ю победу в серии (1-2). Гол во 2-м овертайме забил 21-летний защитник Немец

«Девилс» сократили отставание в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс».  Автором решающей шайбы во втором овертайме и первой звездой встречи стал 21-летний защитник Шимон Немец.

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