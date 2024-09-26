Харрис: некоторые политические силы в США хотят капитуляции Украины

Некоторые американские политические силы хотят капитуляции Украины. Об этом заявил вице-президент США Камала Харрис во время выступления перед журналистами вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским перед двусторонней встречей.
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