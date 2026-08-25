Киевский режим, который 24 августа празднует «день независимости» (читай — день зависимости от США, Евросоюза и Британии), отметился очередным преступлением.
Зеленский поведал, для чего убил детей в Краснодаре и разбомбил склады
Комментарии
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ШКИПЕР
Смотрел интервью некоторых стариков и старушек , живущих в Куеве,так те желают россиянам только смерти, а дети ( даже девочки ) мечтают убивать москалей. Так вот вопрос - А следует такое население жалеть ? -
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4 н.
АС
Алекс Сэм
Политическому руководству РФ и генштабу конечно виднее чем простому обывателю, но почему этот клоун и все остальные руководители отколовшейся территории живы?
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4 н.
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