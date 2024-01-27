Захарова объяснила, почему Галкина* не пустили на Бали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "Известиям", что не удивлена сообщениям о депортации из Таиланда группы "Би-2", а также ситуацией с иноагентом Максимом Галкиным*, которого не пустили на Бали.
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