Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров

Как сообщило 19 октября 2021 года информационное агентство ТАСС, новая ракета берегового ракетного комплекса "Бал" разработки и производства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) позволит поражать цели на дальности свыше 500 км.
Как сообщило 19 октября 2021 года информационное агентство ТАСС, новая ракета берегового ракетного комплекса "Бал" разработки и производства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) позволит поражать цели на дальности свыше 500 км.
Свежие комментарии