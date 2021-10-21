Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров

Как сообщило 19 октября 2021 года информационное агентство ТАСС, новая ракета берегового ракетного комплекса "Бал" разработки и производства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) позволит поражать цели на дальности свыше 500 км.