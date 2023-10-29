Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    А что говорят по этому поводу в Москве?Ялта будет сотруд...
  • Алатырка
    Нет такой формы наказания, как извинения - год бесплатных общественно-полезных работ будет самое то, еще лучше - на р...Крымчанка, оскорб...
  • Друг Абадон
    надоело читать их извинения ,я хочу видеть наказание таких, думаю что и многие такого хотят ,раньше такое практиковал...Крымчанка, оскорб...

Два человека погибли при обрушении балкона в Щёлкино

Два человека погибли при обрушении балкона в Щёлкино

В Щёлкино два человека погибли во время ремонта общего балкона многоквартирного дома. Фото: Следком КрымаВчера вечером обрушился общий балкон на шестом этаже дома в Щёлкино, в результате чего погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх