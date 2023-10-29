Два человека погибли при обрушении балкона в Щёлкино

В Щёлкино два человека погибли во время ремонта общего балкона многоквартирного дома. Фото: Следком КрымаВчера вечером обрушился общий балкон на шестом этаже дома в Щёлкино, в результате чего погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина.