Загадки происхождения самого необычного флага мира

Вопрос о национальных флагах — это всегда интересное занятие в барной викторине: каков единственный национальный флаг в мире, который не имеет квадратной или прямоугольной формы? Правильный ответ — Непал .
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