Александр Васильев: «Чтобы выглядеть молодой, не нужна мини-юбка»

Как выглядеть молодо и правильно одеваться в 50, в 60 лет? Далеко не все женщины это умеют. Но. Александр Васильев из личного архива Александра Васильева Как выглядеть молодо и правильно одеваться в 50, в 60 лет? Далеко не все женщины это умеют.