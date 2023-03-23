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Александр Васильев: «Чтобы выглядеть молодой, не нужна мини-юбка»

Александр Васильев: «Чтобы выглядеть молодой, не нужна мини-юбка»

Как выглядеть молодо и правильно одеваться в 50, в 60 лет? Далеко не все женщины это умеют. Но. Александр Васильев из личного архива Александра Васильева Как выглядеть молодо и правильно одеваться в 50, в 60 лет? Далеко не все женщины это умеют.

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