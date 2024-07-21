Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира

Политика как она есть

На Украине, вероятно, необходим референдум для достижения мира, но президент Владимир Зеленский вряд ли согласится отдать часть своей власти, любой его шаг может обернуться «политическим самоубийством», заявил мэр Киева Виталий Кличко.