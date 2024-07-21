Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    вот долбодятелЗадержан мужчина,...
  • михаил соколов
    Маразм крепчает, главное чтобы чего-нибудь не выкинулBloomberg: Байден...
  • Иван Иваныч
    При жизни Зеленского конфликт не закончится, он будет продлевать его пожизненно.Зеленский ответил...

Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира

Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира

На Украине, вероятно, необходим референдум для достижения мира, но президент Владимир Зеленский вряд ли согласится отдать часть своей власти, любой его шаг может обернуться «политическим самоубийством», заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх