ТАСС: подтверждены первые случаи участия в боях на стороне ВСУ курсантов

Студенты военных кафедр и курсанты ВСУ начали участвовать в боевых действиях. По данным российских силовых структур, их направили в боевые бригады в Сумской области под видом «стажировки».
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