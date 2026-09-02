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Загадочные гипнотизеры из Индии орудуют на Патриарших прудах

Загадочные гипнотизеры из Индии орудуют на Патриарших прудах

"112" В Москве на Патриарших прудах орудуют гипнотизеры из Индии. На первый взгляд ничего страшного, но местные жители утверждают, что иностранцы сначала безобидно просят купить им еды, а потом включают свое умение внушения и подавляют волю жертвы.

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