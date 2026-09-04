Кобяков назвал Северный морской путь безопасным маршрутом

Советник президента Антон Кобяков отметил на пресс-брифинге, что Северный морской путь остается безопасным и выгодным маршрутом.
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