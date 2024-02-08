США разгромили Китай с помощью дронов в виртуальной симуляции

Два многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II / © U.S. AIR FORCE В виртуальной симуляции задействовали три авиационные группы, в состав которых вошли боевые самолеты и ведомые дроны.
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