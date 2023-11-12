Экс-игрок "Спартака" Тихонов заявил, что Джикия проиграл конкуренцию Бабичу

Бывший полузащитник московского "Спартака", самарских "Крыльев Советов" и подмосковных "Химок" Андрей Тихонов в интервью RT заявил, что капитан красно-белых Георгий Джикия проиграл конкуренцию за место в стартовом составе сербу Срджану Бабичу.
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