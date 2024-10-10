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РБК: Фермеры из Курской области рассказали об убытках после вторжения ВСУ

РБК: Фермеры из Курской области рассказали об убытках после вторжения ВСУ

Курские фермеры столкнулись с большими проблемами после вторжения в регион украинских войск. Бизнесмен Сергей Ламанов из Суджанского района в разговоре с РБК объяснил, что им пришлось срочно уезжать, оставив все хозяйство.

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