Валентина Матвиенко поздравила жителей ДНР с Днем республики

Сегодня регион отмечает 10 лет своей независимости Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила с Днем республики жителей ДНР, а также главу региона Дениса Пушилина и спикера Народного совета Артема Жогу.
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