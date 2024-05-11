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Петербургский дневник

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Валентина Матвиенко поздравила жителей ДНР с Днем республики

Валентина Матвиенко поздравила жителей ДНР с Днем республики

Сегодня регион отмечает 10 лет своей независимости Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила с Днем республики жителей ДНР, а также главу региона Дениса Пушилина и спикера Народного совета Артема Жогу.

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