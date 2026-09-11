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Калужские новости

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В Калуге «Шевроле Лачети» сбил 11-летнего велосипедиста

В Калуге «Шевроле Лачети» сбил 11-летнего велосипедиста

Сбитый 11-летний велосипедист получил травмыНакануне в 20:03 возле дома №1А по улице Кубяка в Калуге 36-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Лачети» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде.

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