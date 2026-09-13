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Военные новости ★ сводки СВО

1 451 подписчик

Эрик Принс из ЧВК Blackwater говорит, что война в Украине сделала российскую армию современной и более опасной.

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