Абель Санчес: «Головкин способен побить Чарло и Мунгуйя»

Экс-тренер Геннадия Головкина Абель Санчес уверен, что его подопечный до сих пор способен нанести поражения трем непобежденным бойцам — чемпиону мира WBC в среднем дивизионе Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО), суперсредневесу Эдгару Берланге (21-0, 16 КО), а также топовому средневесу Хайме Мунгие (42-0, 33 КО).