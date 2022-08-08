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Делегация Вьетнама прибыла к месту проведения международного конкурса «Меридиан» АрМИ-2022

Делегация Вьетнама прибыла к месту проведения международного конкурса «Меридиан» АрМИ-2022

В течение недели военные топографы будут готовиться к конкурсу на территории полигона Амандык. Соревнования пройдут с 13 до 22 августа.

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