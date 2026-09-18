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Аргументы недели

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Эмоциональный развод наступает раньше юридического: что скрывается за рекордной статистикой расставаний

Эмоциональный развод наступает раньше юридического: что скрывается за рекордной статистикой расставаний

Сегодня статистика не радует: на каждые 10 браков в России приходится 8 разводов. Наша страна — на третьем месте в мире по этому показателю, после Мальдив и Казахстана.

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Новый комментарий от пользователя
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Сергей Трошин

Думаю, за рекордной статистикой расставаний скрывается женская недальновидность и наличие у женщин слишком много прав... Почему-то на том же Кавказе разводов гораздо меньше, а детей гораздо больше.