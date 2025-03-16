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Царьград

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Депкульт: Спектакли и концерты в первый день работы новых правил прошли штатно

Депкульт: Спектакли и концерты в первый день работы новых правил прошли штатно

Случаев нарушения правил прохода на культурные площадки Москвы не зафиксировали. За ситуацией на местах пристально наблюдали, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

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