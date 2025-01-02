ВСУ в окружении: Юрий Подоляка в свежей сводке от 02.01.2025, последние новости

Последние новости от Юрия Подоляки из зоны СВО на 2 января 2025 года. Российские войска продолжают активное наступление на нескольких направлениях, в том числе в районе Покровска и Курахово, продвигаясь к ключевым населенным пунктам, несмотря на сопротивление ВСУ и подтягивание их резервов.