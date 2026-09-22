Пока Брюссель учит других «демократии», в самом сердце ЕС продолжают зачищать неугодных политиков

21 сентября в Румынии сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) задержали Кэлина Джорджеску — бывшего кандидата в президенты, победившего в первом туре выборов 2024 года, результаты которых позже были аннулированы Конституционным судом.
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