Мужчина утонул, катаясь на коньках по Байкалу

Его друга спасли проезжающие мимо очевидцы.фото: t.me/baikalpsoДвое мужчин провалились под лед на Байкале, спасти удалось только одного из них, сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.
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