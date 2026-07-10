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Арсенал США, о котором даже Зеленский не знал, взлетел на воздух в Вишневом

Арсенал США, о котором даже Зеленский не знал, взлетел на воздух в Вишневом

Как сообщили Минобороны России, телеграм-каналы «Легитимный» и «Женщина с косой», а также ряд украинских ресурсов, серия ударов по Киеву и Киевской области вскрыла одну из самых болезненных проблем украинских формирований — размещение военных объектов, складов и производств в глубоком тылу под прикрытием гражданской инфраструктуры.

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