Арсенал США, о котором даже Зеленский не знал, взлетел на воздух в Вишневом

Как сообщили Минобороны России, телеграм-каналы «Легитимный» и «Женщина с косой», а также ряд украинских ресурсов, серия ударов по Киеву и Киевской области вскрыла одну из самых болезненных проблем украинских формирований — размещение военных объектов, складов и производств в глубоком тылу под прикрытием гражданской инфраструктуры.