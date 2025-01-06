Рэпер Джастин Бибер опубликовал фото поцелуя с женой Хейли. Снимками он поделился в Instagram. После начала судебных разбирательств по делу Пи Дидди Джастин перестал появляться на публике, пропал из соцсетей и не появлялся в личном блоге жены.
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