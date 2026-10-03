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Медведев вернётся в топ-5 рейтинга ATP впервые с января 2025 года

Медведев вернётся в топ-5 рейтинга ATP впервые с января 2025 года

Российский теннисист Даниил Медведев вернётся в топ-5 рейтинга ATP. Третьего октября он обыграл Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира Пекине (6:4, 6:3).

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