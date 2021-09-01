Сбербанк ожидает рекордный рост ВВП

Российская экономика может вырасти на рекордные 4,2-4,3%.Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Российская экономика может вырасти на рекордные 4,2-4,3%.Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
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