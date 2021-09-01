The Moscow Post

323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • степан дунов
    Это хорошо но вот вопрос, когда выкинут либерду русофобскую из России и прикроют разные эхи, дожди и прочую мерзость ...Депутаты "Единой ...
  • степан дунов
    Это хорошо но вот вопрос, когда выкинут либерду русофобскую из России и прикроют разные эхи, дожди и прочую мерзость ...Депутаты "Единой ...
  • Марина Максимова
    Мася)))У Саши Шпака появ...

Сбербанк ожидает рекордный рост ВВП

Сбербанк ожидает рекордный рост ВВП

Российская экономика может вырасти на рекордные 4,2-4,3%.Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх