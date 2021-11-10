Пятый каналПолитикаДве большие группы мигрантов прорвались в ПольшуСразу две большие группы мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии. Все произошло в районе населенного пункта Бяловежа.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАМАлиса МайскаяТурции за сдерживание потока беженцев хоть какие-то преференции от ЕС, (при чем Турция использует шантаж для своей выгоды), а Белорусы почему-то должны выполнять волю ЕС под санкциями, да еще ей и грозят, что эти санкции будут расширены...Комментировать
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