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Две большие группы мигрантов прорвались в Польшу

Две большие группы мигрантов прорвались в Польшу

Сразу две большие группы мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии. Все произошло в районе населенного пункта Бяловежа.

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Алиса Майская
Турции за сдерживание потока беженцев хоть какие-то преференции от ЕС, (при чем Турция использует шантаж для своей выгоды), а Белорусы почему-то должны выполнять волю ЕС под санкциями, да еще ей и грозят, что эти санкции будут расширены...

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