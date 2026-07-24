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«Вам повезло»: Ида Галич резко высказалась об оскорблениях Гордон на шоу «Большой куш»

«Вам повезло»: Ида Галич резко высказалась об оскорблениях Гордон на шоу «Большой куш»

На съёмках шоу «Большой куш» разгорелся конфликт из-за обсуждения внешности. Юрист Екатерина Гордон, приехавшая с подругой Светланой Сильваши, резко заявила, что «бабы страшненькие» хотят выгнать их из проекта.

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