Мария Коледа Странная история произошла в ГД РФ при голосовании по проекту закона «О порядке предоставлении Российской Федерацией политического убежища».
Когда же мы начнём защищать сторонников России?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Я
Яна
В стране идёт борьба с засильем инородцев, а он борется за них и просит предоставлять убежище.
Ответить
1 час.
Игорь Сипкин
убежище русским и национальностям России, которые оказались во времена СССР в этих республиках. А то у нас получается, что те же таджики без проблем получают гражданство России, а русские, которых оттуда гонят, не могут получить гражданства. именно на это была нацелена эта инициатива- вернуть граждан России назад.
Ответить
1 час.
Я
Яна
Все перечисленные, к русским никакого отношения не имеют, даже если и поддерживают. Азербайджанцы, казахи, киргизы, среди таджиков тоже есть такие. И что прикажете делать? Может зря подняли волну против них? Тем более страна нуждается в рабочих руках.
Ответить
26 мин.
Свежие комментарии