Когда же мы начнём защищать сторонников России?

Я Яна В стране идёт борьба с засильем инородцев, а он борется за них и просит предоставлять убежище.

Игорь Сипкин убежище русским и национальностям России, которые оказались во времена СССР в этих республиках. А то у нас получается, что те же таджики без проблем получают гражданство России, а русские, которых оттуда гонят, не могут получить гражданства. именно на это была нацелена эта инициатива- вернуть граждан России назад.