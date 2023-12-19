БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Когда же мы начнём защищать сторонников России?

Когда же мы начнём защищать сторонников России?

Мария Коледа Странная история произошла в ГД РФ при голосовании по проекту закона «О порядке предоставлении Российской Федерацией политического убежища».

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Комментарии
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Я
Яна
В стране идёт борьба с засильем инородцев, а он борется за них и просит предоставлять убежище.
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1 час.
Игорь Сипкин
убежище русским и национальностям России, которые оказались во времена СССР в этих республиках. А то у нас получается, что те же таджики без проблем получают гражданство России, а русские, которых оттуда гонят, не могут получить гражданства. именно на это была нацелена эта инициатива- вернуть граждан России назад.
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1 час.
Я
Яна
Все перечисленные, к русским никакого отношения не имеют, даже если и поддерживают. Азербайджанцы, казахи, киргизы, среди таджиков тоже есть такие. И что прикажете делать? Может зря подняли волну против них? Тем более страна нуждается в рабочих руках.
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26 мин.

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