Вот оно как: США запланировали лишить Россию главного оружия против Украины

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Похоже, история с законом имени Линдси Грэма*, обязывающим Трампа ввести широкий список антироссийских санкций, не только получила свое развитие, но и приобрела новый, драматический характер.