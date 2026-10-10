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Царьград

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Пожар в Адлере потушен: сгорел дом площадью 1,4 тыс. кв. м

Пожар в Адлере потушен: сгорел дом площадью 1,4 тыс. кв. м

Пожар в частном доме на улице Ленина в Адлере, начавшийся 9 октября, был полностью ликвидирован к 01:35 мск следующих суток.

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