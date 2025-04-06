Микоплазменная пневмония не отпускает россиян: появились новые признаки – длительный кашель с кровью, высокая температура, боль в горле Ольга БезродняяМикоплазменная пневмония снова становится актуальной проблемой здоровья в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии