Елизавета Боярская рассказала о своей беременности

Актриса Елизавета Боярская спровоцировала слухи о своей беременности. Дочь Михаила Боярского воспитывает двоих сыновей от Максима Матвеева, а недавно поползли слухи о том, что артистка ждет третьего ребенка.
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