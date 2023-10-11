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Приватизация продолжается: Путин передал ВТБ миллиардера Костина государственную Объединенную судостроительную корпорацию

Приватизация продолжается: Путин передал ВТБ миллиардера Костина государственную Объединенную судостроительную корпорацию

Среди значительной части наших сограждан по какой-то причине существует крепкое убеждение в том, что приватизация в России – это исключительно продукт ельцинской эпохи и она закончилась с приходом к власти Путина.

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