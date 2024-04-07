NASA отчиталось о завершении испытаний нового поколения двигателей для лунных миссий

Испытания нового поколения двигателей RS-25 / © NASA Новое поколение двигателей RS-25, в которых среди передовых технологий используют 3D-печать, снизит стоимость на 30% по сравнению с предыдущей программой.
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