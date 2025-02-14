Прогноз погоды в Крыму на 14 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 14 февраляВ Симферополе +8 и малооблачноВ Севастополе +8 и малооблачноВ Евпатории +8 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +8 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +7 и облачно с прояснениямиВ Ялте +7 и облачно с прояснениямиВ Алуште +7 и облачно с прояснениямиВ Керчи.