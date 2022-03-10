Daily Storm

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Reuters: ЕС планирует постепенно отказаться от нефти, газа и угля из России

Reuters: ЕС планирует постепенно отказаться от нефти, газа и угля из России

В Европе готовят соответствующую декларацию, однако сроков не называютЕвропейский союз собирается постепенно отказаться от импорта энергоносителей из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на проект декларации стран ЕС.

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