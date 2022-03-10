Reuters: ЕС планирует постепенно отказаться от нефти, газа и угля из России

В Европе готовят соответствующую декларацию, однако сроков не называютЕвропейский союз собирается постепенно отказаться от импорта энергоносителей из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на проект декларации стран ЕС.
Популярные статьи
- Радио Sputnik с 9 марта займет частоту «Эха Москвы», вещавшего более 30 лет
- В Союзе защиты прав потребителей заявили, что закрытие «Макдоналдс» и Coca-Cola станет подарком для российских производителей
- Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить въезд в Россию знаменитостям, покинувшим страну ради «островков счастья»
Свежие комментарии