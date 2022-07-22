В Совфеде оценили курс Приднестровья на присоединение к России

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на заявление министра иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева о том, что Тирасполь нацелен на присоединение к России.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на заявление министра иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева о том, что Тирасполь нацелен на присоединение к России.
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