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В Совфеде оценили курс Приднестровья на присоединение к России

В Совфеде оценили курс Приднестровья на присоединение к России

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на заявление министра иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева о том, что Тирасполь нацелен на присоединение к России.

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