Не договорились

ЛК

Любовь Кузьмина

Правда есть в этой статье и ее гораздо больше, чем всего остального! Конечно, там где он указывает о том, что если мы сможем отстоять свои интересы, то гарантированно будем жить лучше? Не факт! Все будет зависить не только от разгрома нацисткой Украины, но и какую политику, по отношению к своему народу, будут вести будущие руководители России.