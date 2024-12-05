Медвежий угол
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Медвежий угол

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Не договорились

Не договорились

 Ситуация очень простая, и вроде не требует дополнительных объяснений, но после прочтения здесь нескольких десятков статей, у меня начало складывается устойчивое впечатление что большинство просто не понимает что реально произошло в мире за последние две недели.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Правда есть в этой статье и ее гораздо больше, чем всего остального! Конечно, там где он указывает о том, что если мы сможем отстоять свои интересы, то гарантированно будем жить лучше? Не факт! Все будет зависить не только от разгрома нацисткой Украины, но и какую политику, по отношению к своему народу, будут вести будущие руководители России.
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3 час.
Анатолий Витушкин
России не впервой воевать с армией от десятков государств. Выстоим и победим, а зверей накажем.
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2 час.
miftirina Николаева
Пусть так и будет! Спасибо за статью. Я- ЗА!!!
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2 час.

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