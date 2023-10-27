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Путин, Си Цзиньпин и Раиси сговорились. Пока это второй удар по Западу

Путин, Си Цзиньпин и Раиси сговорились. Пока это второй удар по Западу

А ведь они неплохо придумали. Владимир Путин, Си Цзиньпин и президент Ирана Ибрахим Раиси. Правда, основное бремя трудностей здесь выпадает на Россию, но тем не менее.

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