«Страшная ситуация»: немецкий генерал раскрыл правду о ВСУ

Российская армия продолжает успешно наступать на купянском направлении, что делает ситуацию для ВСУ крайне сложной на данном участке фронта, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
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