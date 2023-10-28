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«Страшная ситуация»: немецкий генерал раскрыл правду о ВСУ

«Страшная ситуация»: немецкий генерал раскрыл правду о ВСУ

Российская армия продолжает успешно наступать на купянском направлении, что делает ситуацию для ВСУ крайне сложной на данном участке фронта, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

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