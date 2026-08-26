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Калуга-поиск

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В Калуге раскрыли угон городского автобуса

В Калуге раскрыли угон городского автобуса

В Калуге полиция нашла мужчину, который угнал городской автобус. По предварительным данным, 54-летний ранее судимый житель области увидел припаркованный красный автобус, забрался внутрь и обнаружил там ключи.

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