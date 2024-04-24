Глава Березовского Светлана Щегербаева покинула пост после истечения срока полномочий.«Я хочу искренне поблагодарить своих коллег и наших горожан за поддержку, вовлечённость в заботу о Березовском, за то, что все вместе, общими усилиями мы старались сделать наш любимый город более благоустроенным, уютным и комфортным для жизни.