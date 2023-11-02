Украинец Кузубов пожал руку россиянину Артемьеву на шахматном турнире

В рамках седьмого тура на турнире Grand Swiss российский гроссмейстер Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали руки перед началом и после завершения партии, хотя ранее украинская Федерация шахмат запретила своим спортсменам жать руки и делать совместное фото с российскими и белорусскими шахматистами.
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