Москвичам рекомендовали не использовать личные авто 16-25 декабря

В Москве с 16 по 25 декабря не стоит пользоваться личным автомобилем. С такой рекомендацией выступили аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает столичный дептранс в своем Telegram-канале 12 декабря.
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