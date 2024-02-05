Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили район дислокации ВСУ в зоне СВО

Танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки «Центр» уничтожили район дислокации живой силы и арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского участка в зоне проведения спецоперации.
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